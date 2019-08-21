Захарова призвала МИД Турции помочь впавшей в кому девочке из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с 12-летней россиянкой, приехавшей с родителями на отдых в Турцию, которую во время купания в бассейне засосало в трубу для циркуляции воды. Об этом дипломат написала на своей странице в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что малолетнюю туристку спасали сразу восемь человек — чтобы достать ее, пришлось сломать трубу. В итоге девочка нахлебалась воды — уже два дня она находится в коме. Врачи пять раз запускали ее сердце.

По словам Захаровой, для девочки делается все возможное.

«…я хотела бы еще напрямую обратиться к турецким коллегам, включая МИД Турции, чтобы они сделали максимум не необходимого, а в принципе реального для ребенка», — заявила Захарова.

Она заметила, что будет обсуждаться решение об эвакуации девочки.