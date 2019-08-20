Цыганские дети подожгли мальчика в Урюпинске

В Урюпинске братьев из цыганской семьи обвиняют в поджоге 10-летнего ребенка, сообщает РИА «Новости».

По сообщениям местных СМИ, дети играли с огнем рядом с лесополосой, когда один из братьев обрызгал ребенка бензином. После этого мальчик стал говорить, что мать отругает его за грязные вещи, тогда второй брат бросил в него спичку.

Ребенок обвалялся в луже, чтобы потушить огонь, а затем прибежал домой и попросил вызвать скорую.

Мать цыганских детей позвонила маме пострадавшего ребенка Наталье и попросила прощения, однако заявила, что ее сыновья не виноваты.Сейчас ребенок находится в больнице с ожогами.

«Он не замкнулся в себе. Просто у него все болит, и он кричит дурняком», – рассказала мама мальчика.

Она отметила, что в интернете многие горожане ополчились на цыганскую семью. В какой-то момент женщина вступилась за них и сама стала объектом критики.