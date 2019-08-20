Посольство занялось инцидентом с вертолетом с россиянами

Посольство России в Греции выясняет обстоятельства крушения частного вертолета, на борту которого могли быть двое граждан России, передает РИА «Новости».

«В настоящее время посольство продолжает уточнять все детали произошедшего и обратилось к местным властям с просьбой прояснить ситуацию. Держим данный вопрос на контроле», — сказал пресс-атташе.

Мэр Галаты ранее сообщил, что при крушении никто не выжил.

После ЧП остров Порос остался без электроснабжения.

По предварительным данным, на борту, помимо пилота, были женщина и ребенок из России.