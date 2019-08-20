Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани

Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Как отмечается, в ночь на 20 августа метиловым спиртом отравились два украинских моряка, их в скором времени доставили в больницу. Однако, к тому времени один из них уже попал в кому, другой находился в тяжелом состоянии. Впоследствии один моряк умер, второго направили в реанимацию, но позже и он скончался.

Погибшими оказались помощник капитана и матрос второго класса, оба — граждане Украины.

Ранее сообщалось, что московский суд признал законным продление ареста шестерым украинским морякам.