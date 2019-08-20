Ударивший винтовкой в лицо девушку дебошир оказался разыскиваемым должником

Кубанские судебные приставы узнали в напавшем на работницу тира разыскиваемого должника. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что до этого мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за избиение, за которое суд назначил ему штраф в размере 80 тыс. рублей.

Был арестован гидроцикл дебошира за уклонение от уплаты штрафа. После этого его супруга погасила задолженность.

Уточняется, что мужчина работал извозом отдыхающих в поселке Большой Утриш.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой в Анапе.