В США исследуют загадочную болезнь, связанную с курением вейпа

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний исследует 94 случая загадочной болезни легких, связанной с курением вейпов и электронных сигарет, сообщается на официальном сайте агентства.

Отмечается, что треть случаев зафиксирована в Иллинойсе, Калифорнии, Индиане, Миннесоте, а также Висконсине.

Предположительно, заболевание вызвано именно использованием вейпов и электронных сигарет.

Уточняется, что к симптомам относятся кашель, боль в груди, одышка, лихорадка, диарея, потеря веса и пищевые расстройства. Сейчас болезнь не подлежит лечению, существует лишь поддерживающая терапия.

Ранее ученые нашли в вейпах следы токсинов грибков и бактерий.