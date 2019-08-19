Трое подростков повалили кресты и плиты надгробий на кладбище в Удмуртии

В Удмуртии сотрудники полиции проверяют акт вандализма на кладбище Воткинса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД республики.

Как отмечается, появилась информация, что трое 12-летних подростков повалили и повредили кресты и плиты 14 надгробий.

Уточняется, что всех подростков задержали. Причем двое из них уже состоят на учете по делам несовершеннолетних.

Кроме того сообщается, что все дети из неблагополучных семей, в которых взрослые злоупотребляют алкоголем.

Согласно заявлению полиции, она будет настаивать на том, чтобы всех подростков поместили в центр несовершеннолетних правонарушителей.

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