Родственница убившего семью подростка назвала возможную причину трагедии

Родственница подростка, который убил всю свою семью в Ульяновской области и покончил с собой, Наталия Ширманова назвала возможную причину трагедии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, семья хотела уехать на свадьбу к тете, однако детей не пригласили.

Она добавила, что подросток должен был остаться дома с двоюродной сестрой и четырехлетними близнецами.

Родственница пояснила, что это событие могло спровоцировать агрессию школьника.

«Я думаю, что причиной послужило это. Потому что тут чуть ли не война была из-за этой свадьбы», — подчеркнула Ширманова.

Ранее родственница убившего семью мальчика заявила о проблемах его матери с алкоголем.