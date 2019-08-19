Минздрав предложил создать физкульт-брейки на работе
Минздрав России предложил работодателям устраивать физкульт-брейки для сотрудников. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно разработанной экспертами программы «Укрепление здоровья работающих», мероприятия будут направлены на снижение стресса, утомляемости, напряжения. Также физкульт-брейки будут проводиться с целью профилактики производственного травматизма.
Для этого необходимо будет разработать комплекс упражнений совместно со специалистами по физической активности.
Отмечается, что перерыв на активность должен проводиться не меньше одного раза в день.
Кроме того, чтобы сохранить ментальное здоровье, Минздрав предлагает создать комнаты психоэмоциональной разгрузки, где будут располагаться массажные кресла, аромолампа, капсула сна.
Ранее опрос показал, что 89% россиян испытывают стресс на работе.