СК возбудил дело после убийства подростком семьи из пяти человек

Следственной комитет России (СК) по Ульяновской области возбудил уголовное дело после обнаружения в селе Патрикеево Базарносызганского района шести тел. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, в доме были обнаружены тела 66-летного мужчины, 69 и 42-летних женщин и двух детей четырехлетнего возраста с признаками насильственной смерти.

«…возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего)», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что 16-летний подросток заранее спланировал убийство. Он не любил мать, брата и сестру, а бабушку и дедушку решил убить, чтобы они не расстраивались из-за смерти остальных членов семьи.