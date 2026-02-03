Размер шрифта
В Благовещенске юноша ограбил чужую машину и заснул

Житель Благовещенска нашел в своей машине спящего грабителя

В Амурской области юноша возвращался домой после вечеринки, решил ограбить припаркованную во дворе машину и заснул на водительском сиденье. Об этом сообщает УМВД области.

22-летний молодой человек, возвращаясь домой, не смог попасть в подъезд и решил погреться в машине. Проверив несколько автомобилей, он нашел незапертую Toyota и уснул на водительском месте.

Утром его обнаружил владелец авто и вызвал полицию, юноша успел украсть из бардачка машины 300 тысяч рублей и документы хозяина иномарки. В отношении ранее судимого за кражу и угон грабителя возбуждено уголовное дело о покушении на кражу. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

До этого в Мурманской области подросток поссорился с водителем и угнал такси, затем попытался вернуть машину, но застрял в сугробе. На место прибыли сотрудники полиции и задержали подозреваемого. На допросе 17-летний житель Заполярного признался, что действовал спонтанно под влиянием эмоций и алкоголя.

Ранее в Алтайском крае мужчина вызвал полицию, чтобы его подвезли до дома.
 
