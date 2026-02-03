Размер шрифта
Звезда «Дома-2» возмутилась экс-супругу, который навестил ее в больнице после измен

Блогерша Пинчук сообщила, что изменившей ей Чобанян пришел к ней больницу
pinchuk_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая участница «Дома-2» и блогерша Ирина Пинчук рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что попала в психиатрическую больницу.

Пинчук опубликовала фото под капельницей. Она намекнула, что у нее появились проблемы с психическим здоровьем после измен бывшего мужа.

После публикаций Пинчук бывший муж блогерши Арай Чобанян решил навестить ее в больнице. Он пришел в палату с цветами. Звезда «Дома-2» всем своим видом дала понять, что не рада визиту экс-супруга. Она закатывала глаза на видео и спрашивала, зачем он приехал.

«Эскортницы, тут чей-то клиент потерялся дверью и зашел вместо массажистки ко мне в палату!» — заявила блогерша.

«Ты лежишь в больнице по определенной причине. Эта причина — на, держи цветы», — прокомментировала ситуацию пользовательница сети.

Пинчук подчеркнула, что до сих пор обижена на экс-супруга. Она объяснила, что до этой ситуации Чобанян не извинился должным образом. Девушка решила начать общаться с бывшим мужем ради детей.

«Потому что у них всегда настроение +100, когда мы вместе», — поделилась звезда «Дома-2».

В феврале Пинчук сообщила, что по ее просьбе хакеры взломали переписку Арая и обнаружили его интимные беседы с другими женщинами. Блогершу потрясло, в частности, известие об изменах супруга во время ее сложной беременности. Чобанян утверждал, что переписки фейковые, а его жену обманули мошенники.

Пинчук заплатила хакеру 700 тысяч рублей, чтобы тот взломал соцсети ее супруга. Блогерша хотела лично увидеть переписку мужа с любовницей. В аккаунте Чобаняна девушка увидела, что супруг ведет интимные переписки не с одной дамой.

Ранее Ольгу Бузову сравнили с молодой Гурченко после дебюта в главной роли в кино.
 
