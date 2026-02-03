СК завел уголовное дело по факту нападения на школу под Красноярском

СК завел дело после нападения на девочку в школе Кодинска

СК завел уголовное дело по факту нападения на школу в Кодинске под Красноярском. Об этом сообщил в Telegram-канале ведомство.

«Возбуждено два уголовных дела, следователи работают на месте происшествия. Будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 3 февраля в школе № 4 города Кодинска. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть ОМВД России по Кежемскому району, после чего к учебному заведению выехали сотрудники полиции и представители других правоохранительных органов.

По предварительным данным МВД, ученица седьмого класса сначала попыталась нанести ранение учителю, однако одноклассники помешали ей. В результате женщина попала в больницу, но после оказания помощи ее отпустили.

Сообщалось, что после неудачной попытки нападения на педагога девочка выбежала в коридор и ранила канцелярским ножом свою сверстницу.

