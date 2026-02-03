Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Женщина не снимала контактные линзы 2 недели и ослепла на один глаз

Daily Mail: британка не снимала линзы 2 недели и временно ослепла на один глаз
Katie Carrington/SWNS

Женщина в Англии ослепла на один глаз, потому что не снимала контактные линзы в течение двух недель, пишет Daily Mail.

По словам Кэти Каррингтон, она выработала привычку оставлять одноразовые линзы на глазах на ночь и носить их по одной–две недели подряд вместо положенного одного дня. Женщина призналась, что делала это из удобства и из-за плохого зрения, не осознавая возможных рисков.

Однажды ночью женщина почувствовала сильную пульсацию и слезотечение в глазах, однако не придала этому значения. На следующее утро она проснулась с резкой болью, которую описала как более сильную, чем боль при родах, и полностью перестала видеть правым глазом.

Муж доставил ее в больницу. Врачи сообщили, что не могут гарантировать восстановление зрения. Для диагностики специалисты взяли соскобы с поверхности глаза, чтобы выявить возможную инфекцию.

Медики объяснили, что причиной состояния стала бактериальная инфекция, возникшая из-за микроорганизмов, попавших под контактную линзу. Пациентке наложили повязку на глаз и назначили интенсивное лечение: глазные капли каждый час, включая ночное время, а также регулярные осмотры.

В течение четырех недель Каррингтон находилась на больничном. Она рассказала, что временная потеря зрения серьезно повлияла на ее повседневную жизнь и чувство независимости, сделав обычные бытовые задачи крайне сложными.

Спустя пять недель зрение женщины полностью восстановилось. Врачи подтвердили, что слепота носила временный характер и была вызвана инфекцией, связанной с неправильным использованием контактных линз.

После произошедшего Каррингтон отказалась от ношения контактных линз и призвала других пользователей строго соблюдать инструкции.

Ранее врач объяснила, можно ли носить контактные линзы при сильном морозе.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!