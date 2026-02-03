Женщина не снимала контактные линзы 2 недели и ослепла на один глаз

Daily Mail: британка не снимала линзы 2 недели и временно ослепла на один глаз

Женщина в Англии ослепла на один глаз, потому что не снимала контактные линзы в течение двух недель, пишет Daily Mail.

По словам Кэти Каррингтон, она выработала привычку оставлять одноразовые линзы на глазах на ночь и носить их по одной–две недели подряд вместо положенного одного дня. Женщина призналась, что делала это из удобства и из-за плохого зрения, не осознавая возможных рисков.

Однажды ночью женщина почувствовала сильную пульсацию и слезотечение в глазах, однако не придала этому значения. На следующее утро она проснулась с резкой болью, которую описала как более сильную, чем боль при родах, и полностью перестала видеть правым глазом.

Муж доставил ее в больницу. Врачи сообщили, что не могут гарантировать восстановление зрения. Для диагностики специалисты взяли соскобы с поверхности глаза, чтобы выявить возможную инфекцию.

Медики объяснили, что причиной состояния стала бактериальная инфекция, возникшая из-за микроорганизмов, попавших под контактную линзу. Пациентке наложили повязку на глаз и назначили интенсивное лечение: глазные капли каждый час, включая ночное время, а также регулярные осмотры.

В течение четырех недель Каррингтон находилась на больничном. Она рассказала, что временная потеря зрения серьезно повлияла на ее повседневную жизнь и чувство независимости, сделав обычные бытовые задачи крайне сложными.

Спустя пять недель зрение женщины полностью восстановилось. Врачи подтвердили, что слепота носила временный характер и была вызвана инфекцией, связанной с неправильным использованием контактных линз.

После произошедшего Каррингтон отказалась от ношения контактных линз и призвала других пользователей строго соблюдать инструкции.

