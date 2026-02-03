Размер шрифта
В России начали конфисковывать автомобильные номера «АМР»

Mash: у автомобилистов Москвы и Подмосковья конфисковывают номера серии «АМР»
forden/Shutterstock/FOTODOM

В России начали конфисковывать автомобильные номера специальной серии «АМР». Об этом сообщает Telegram-канала Mash.

По его информации, только в Москве и Подмосковье Госавтоинспекция уже изъяла 15 номерных знаков данной серии. Причиной конфискации является тот факт, что номера «АМР» с цифровым кодом 97 (97-й регион) считаются правительственными и принадлежат государственным органам. Аналогичная аббревиатура с другими кодами регионов — 99 и 77 — часто использовались автовладельцами, которые ценили «красивые» сочетания и их ассоциацию с «блатными» номерами.

В связи с этим такие номерные знаки решили убрать из общего учета и запретить продажу на интернет-площадках, где они стоили от 14 до 35 млн рублей за комбинацию. Учет номеров будет аннулирован, а сами таблички передадут в архив МВД. Сотрудники ГАИ теперь останавливают машины для проверки и дальнейшей конфискации номеров.

Серия «АМР» была введена в обращение в 1996 году. Она предназначалась для служебного транспорта высокопоставленных лиц, чтобы их можно было быстро идентифицировать и обеспечить им беспрепятственный проезд. В народе эти номера расшифровывали как «Автомобиль Министерства России».

До этого сообщалось, что в России стали изымать автономера серии «ЕКХ».

Ранее в РФ предложили резервировать красивые автономера на «Госуслугах».
 
