Президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет закрытия газеты New York Times (NYT). Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Для любого, кто хоть что-то понимает, у них нулевая репутация — «желтая газетенка» самого низкого уровня. Я с нетерпением жду, как их стремительно падающие тиражи в конце концов заставят их закрыть свои двери. Это было бы отличной новостью для Америки!» — написал он.

Трамп назвал газету «коррумпированным, беспринципным и жалким рупором левых».

До этого Трамп заявил, что газета NYT представляет серьезную угрозу национальной безопасности, поэтому распространение ею лживой информации должно быть пресечено, назвав издание «настоящим врагом народа».

В конце ноября администрация президента США Дональда Трампа запустила виртуальную доску позора пойманных на ложных новостях СМИ. Новый раздел появился на сайте Белого дома. В нем указаны журналисты и публикации, которые, по мнению администрации, являются ложными и вводящими в заблуждение. В частности, в разделе указаны газета The Washington Post, портал Axios и телеканал CNN.

Ранее Трамп назвал американские телеканалы «мразями» и «мусором» за ложь про удары по Ирану.