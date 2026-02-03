Размер шрифта
Путин провел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел разговор по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии, председателем совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Наследный принц выразил признательность за последовательную поддержку обращения Саудовской Аравии о присоединении к БРИКС», — говорится в публикации.

В Кремле добавили, что президент России «тепло поздравил» руководство Саудовской Аравии с принятым на саммите объединения в Йоханнесбурге решением на этот счет и рассказал о приоритетах российского председательства в БРИКС.

29 января в Кремле прошли переговоры президентов России Владимира Путина и Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Они длились более трех с половиной часов. Перед началом переговоров с Путиным в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца прошла торжественная церемония представления членов российской и эмиратской делегаций.

Ранее президент ОАЭ заявил, что ценит отношения с Путиным.
 
