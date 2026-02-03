В РПЦ призвали запретить матерщинникам занимать высокие госдолжности

В России следует ввести отсутствие мата в речи как обязательное квалификационное требование для занятия высоких социальных позиций, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню борьбы с ненормативной лексикой. Об этом сообщает ТАСС.

«Если вы хотите работать воспитателем в детском саду или быть министром образования, то использование или не использование матерной лексики, на мой взгляд, должно быть определенным квалификационным требованием», — сказал представитель Русской православной церкви.

По мнению Кипшидзе, человек, который матерится, должен лишаться доступа к социальному лифту как тот, кто совершает неприемлемые для российского общества действия и не уважает русский язык. Лексика социальных низов недопустима для людей, занимающих высокопоставленные должности, подчеркнул он.

Представитель РПЦ также напомнил о существующих требованиях к чистоте речи на госслужбе и в бизнес-среде. Он согласился, что одними запретами проблему не решить, но при этом отметил, что табу являются базисом любой культуры.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявлял, что матерная брань наносит духовный вред ругающимся и слушающим, и просил депутатов Госдумы и сенаторов «поставить ей заслон», а митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) призывал законодателей приравнять ответственность за матерную брань к наказанию за преступления, связанные с наркотиками.

Ранее считалось, что в советское время люди использовали мат реже, однако филолог Анатолий Баранов опроверг это мнение.