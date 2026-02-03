«Оторванность от реальности»: украинский клуб резко отреагировал на заявление Инфантино по России

Генеральный директор украинского «Шахтера» Сергей Палкин раскритиковал в соцсетях клуба заявление главы Международной федерации футбола (ФИФА) ) Джанни Инфантино о возможном снятии бана с российских команд и сборных.

«Заявление президента ФИФА Джанни Инфантино — это полная оторванность от реальности. Я глубоко разочарован им», — написал Палкин.

2 февраля Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.

Ранее в Госдуме оценили желание главы ФИФА вернуть Россию.