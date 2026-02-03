Размер шрифта
На Украине попытались установить скорость атакующих «Цирконов»

На Украине установили, что скорость гиперзвуковых «Цирконов» превысила 7000 км/ч
Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

Скорость двух российских гиперзвуковых ракет «Циркон» (3М22), направлявшихся в сторону Киевской области, достигла 7100 и 7800 километров в час. Такие данные были получены противником в ходе мониторинга траектории, передает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Отмечается, что указанные показатели, вероятно, были получены с большой погрешностью в связи с тем, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают оборудованием, позволяющим производить точные измерения в этой области.

По данным канала, «Цирконы», изначально разработанные как противокорабельное оружие, демонстрируют эффективность в применении на суше — в рамках ударов по защищенным объектам, например по бетонным бункерам. Кроме того, специально для таких операций были разработаны высокомобильные наземные пусковые установки.

3 февраля Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT написал, что энергетические и военные объекты на Украине подверглись массированному удару. В ходе атаки были применены более 100 беспилотников типа «Герань» и десятки ракет. Среди них — Х-22, «Циркон», «Искандер-М» и снаряды от реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».

Ранее ВС РФ поразили двумя ракетами «Циркон» подземный бункер ВСУ в Виннице.
 
