На Солнце произошли сразу четыре мощные вспышки высшего класса

Солнце за короткий промежуток времени произвело сразу четыре мощные вспышки высшего класса X, что может привести к нестабильной космической погоде в ближайшие дни. Об этом сообщает портал ScienceAlert.

Первая вспышка класса X1.0 была зафиксирована 1 февраля в 12:33 по всемирному времени (UTC). Примерно через 11 часов, в 23:37 UTC, произошла значительно более сильная вспышка — X8.1. Уже 2 февраля последовали еще два события: вспышка X2.8 в 00:36 UTC и X1.6 в 08:14 UTC.

Вспышки класса X считаются самыми мощными из возможных. Событие X8.1 стало самым сильным с октября 2024 года и вошло в число 20 наиболее мощных солнечных вспышек за всю историю наблюдений.

Все четыре вспышки произошли в одной и той же активной области Солнца — группе пятен, обозначенной как RGN 4366. По данным специалистов, эта область только начинает «смотреть» в сторону Земли, что повышает вероятность дальнейших вспышек.

«Если эта группа пятен продолжит усложняться и останется активной, возрастает риск потоков энергичных частиц и, возможно, корональных выбросов массы», — отметили ученые.

Корональные выбросы массы представляют собой гигантские облака плазмы, выбрасываемые Солнцем в космос. При достижении Земли они могут вызывать как полярные сияния, так и сбои в работе спутников, систем связи и электросетей.

Активность Солнца в последнее время остается повышенной, несмотря на то, что звезда уже прошла пик своего 11-летнего цикла. В 2024 году этот максимум сопровождался серией сильных магнитных бурь и яркими полярными сияниями, наблюдавшимися даже в умеренных широтах.

Хотя в ближайшие годы солнечная активность должна постепенно снижаться вплоть до следующего минимума около 2030 года, специалисты не исключают новых всплесков.

