Полупустой зал собрался на выступлении Рютте в Верховной раде

РИА Новости: Рютте выступил в Верховной раде перед полупустым залом
Valentyn Ogirenko/Reuters

Генсек Верховной рады Марк Рютте выступил перед полупустым залом в Верховной Раде 3 февраля. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на кадры из трансляции выступления.

На кадрах видно, что многие кресла в здании Рады остались пустыми, а количество депутатов там небольшое, пишет агентство.

Также отмечается, что в январе нардеп Ярослав Железняк сообщал о том, что в украинской Раде вместо 450 депутатов осталось лишь 393 избранника. Таким образов, в парламенте не хватает 57 депутатов.

3 января стало известно о прибытии в Киев генсека НАТО Марка Рютте. Свой визит он начал с выступления в Верховной раде. В своей речи Рютте заявил, что сразу после заключения мирного соглашения на Украине появятся иностранные войска, а также подчеркнул, что урегулирование конфликта потребует «трудных решений». Еще Рютте отметил, что Россия якобы не настроена на реальные мирные переговоры.

Кроме выступления в Раде, Рютте планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и военным руководством страны.

Ранее в Госдуме рассказали, как обещания Рютте отражаются на переговорах.
 
