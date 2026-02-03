Ушедший из России производитель Jagermeister зарегистрировал бренд «Ягер»

Покинувшая российский рынок после начала боевых действий на Украине немецкая компания Mast-Jagermeister SE, чьим наиболее известным продуктом является травяной ликер Jagermeister, зарегистрировала в Роспатенте товарный знак «Ягер». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на документы о регистрации.

Из документов следует, что Mast-Jagermeister SE зарегистрировала в России товарный знак ЯГЕР по двум пунктам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — № 25 и №35. Это позволяет ей осуществлять под указанным брендом производство и продажу одежды, а также оказывать бизнес-услуги, в том числе реализовывать продукцию.

Ликеры Mast-Jagermeister SE еще летом 2023 года были исключены российским Минпромторгом из списка товаров, разрешенных к поставкам в страну по схеме параллельного импорта. Об этом ведомство просил Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл», указывая, что Jagermeister не является уникальным продуктом в категории травяных ликеров. Впоследствии немецкая и российская компании обменялись встречными судебными исками, связанными с оригинальной рецептурой выпускаемых ими однотипных напитков.

Ранее «Кристалл» решил запустить в России производство алкоголя в честь президента США.