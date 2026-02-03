Размер шрифта
Наука

Заболевание щитовидной железы связали с психопатией

CPsy: психопатия чаще встречается у людей с гиперактивной щитовидкой
Shutterstock

Ученые из Академического колледжа Ашкелона в Израиле обнаружили связь между гипертиреозом — гиперактивностью щитовидной железы — и «темными» чертами личности, включая психопатию. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Psychology.

В онлайн-опросе приняли участие 54 взрослых добровольца. На основании истории болезни у 49 человек была диагностирована гиперактивность щитовидной железы, у 52 — гипоактивность, а у 53 не было выявлено никаких патологий органа.

Гиперактивность щитовидной железы или гипертиреоз — это состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Эти гормоны влияют на метаболизм, рост и развитие организма. Дефицит этих гормонов замедляет обмен веществ, что может привести к общему снижению активности всех процессов.

Участники исследования также заполнили специализированные анкеты для определения личностных качеств. В частности, добровольцев спрашивали, в какой мере они согласны с такими утверждениями, как «У меня уникальный талант убеждать людей», «Некоторые люди заслуживают страданий» и «Мне действительно нравятся жестокие фильмы и видеоигры».

По сравнению со здоровой контрольной группой, у пациентов с гипертиреозом чаще обнаруживались черты психопатии. Об этом свидетельствовали более высокие баллы по вопросам, связанным с импульсивностью и бессердечием. Добровольцы с гипертиреозом также набирали более высокие баллы по показателю садизма — удовольствия от причинения боли другим людям, и макиавеллизма — склонности к манипуляциям.

«Возможно, избыточное возбуждение организма при гипертиреозе связано с эмоциональной нестабильностью, импульсивным поведением и повышенной агрессией. Психологически люди с гипертиреозом часто испытывают хроническую тревогу, раздражительность и аффективную нестабильность, которые могут усугублять межличностный антагонизм», — отметили ученые.

Авторы работы добавили, что гипертиреоз может поразить любого, однако заболевание в 10 раз чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Обычно оно возникает в возрасте от 20 до 40 лет.

Ранее ученые выявили неочевидную причину психопатии.
 
