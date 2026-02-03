В украинском городе ввели режим ЧС

В Харькове ввели режим ЧС в связи с повреждением ТЭЦ

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Харькове после повреждения теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

«В Харькове объявили чрезвычайную ситуацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теплоснабжение отсутствует у порядка тысячи объектов, включая 850 жилых домов.

Минувшей ночью российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики.

По информации СМИ, над Киевом и Киевской областью прогремели десятки взрывов. Атакам подверглись Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4) и подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. В районе энергообъектов вспыхнули пожары. В Харькове, в районе подстанции 330 кВ «Лосево», произошли взрывы и пожары.

Что известно об атаке и ее последствиях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились фотографии повреждений на одной из украинских ТЭЦ.