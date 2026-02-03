Размер шрифта
В Азовском море зафиксировали повторный толчок

РИА Новости: у берегов Крыма зафиксировали повторный толчок магнитудой 2,2
AlexAnton/Shutterstock/FOTODOM

Повторный толчок магнитудой 2,2 зафиксировали в очаге основного толчка, который произошел 2 февраля в Азовском море у побережья Крыма. Об этом РИА Новости заявил замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета Марина Бондарь.

«Был афтершок, очаг которого совпадает с основным толчком, энергетический класс землетрясения составил 8.0, магнитуда 2,2», — пояснила Бондарь.

По ее словам, это землетрясение было неощутимым, оно отражает естественный ход сейсмической активности.

Сейсмическое событие с магнитудой до 4.8, произошло днем в понедельник примерно в 80 км от Керчи. На побережье ощущались толчки 4-5 баллов. По информации МЧС, разрушений и пострадавших зафиксировано не было.

В конце января у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2, ставшее третьим за день. Эпицентр находился в 189 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 48 км. До этого в регионе были зафиксированы землетрясения магнитудой 5,7 и 5,5. Эпицентр толчков находился в 200 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 46,5 км.

Ранее вулкан Шивелуч на Камчатке вновь выбросил столб пепла на несколько километров.
 
