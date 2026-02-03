Размер шрифта
Стало известно, что именно Эпштейн познакомил Меланию с Дональдом Трампом

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Мелании с Дональдом Трампом
AP

В рассекреченных файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле, нашли упоминания, что именно он познакомил президента США Дональда Трампа с его женой Меланией. Документ опубликовал американский минюст.

В архиве обнаружили показания бывшей помощницы Эпштейна, личность которой не раскрывается. 12 июля 2019 года, через неделю после ареста финансиста, она рассказала ФБР, что работала моделью, прежде чем приняла предложение Эпштейна перейти к нему на работу. Их сотрудничество длилось с 2005 по 2006 год. Экс-помощница в том числе сообщила информацию из личной жизни нынешнего президента США и первой леди.

«Эпштейн познакомил Меланию Трамп с Дональдом Трампом», — заявила она в своих показаниях.

В августе прошлого года адвокаты Мелании Трамп направили сыну экс-президента США Джо Байдена Хантеру официальное требование об отзыве «ложных» и «клеветнических» утверждений, связывающих первую леди с Эпштейном. Хантеру пригрозили, что если он не опровергнет информацию, то Меланья Трамп обратится в суд с иском о выплате одного миллиарда долларов ущерба.

В ответ Хантер Байден заявил, что не будет извиняться перед Меланией за свои слова о том, что Дональд Трамп познакомился с ней с подачи Эпштейна. Наследник бывшего главы Белого дома подчеркнул, что его заявления основаны на материалах американских СМИ.

Ранее имя Аллы Пугачевой нашли в рассекреченных файлах по делу Эпштейна.
 
