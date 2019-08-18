В Самарской области совершил жесткую посадку Як-55. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел около села Подстепки. После приземления воздушное судно загорелось.

«На борту находился только пилот, он погиб», — говорится в сообщении.

Ранее следственный комитет России возбудил уголовное дело после жесткой посадки пассажирского самолета А-321 В Подмосковье. Самолет совершил жесткую посадку в кукурузном поле, перед которой пилоты отключили двигатели.