Синоптики рассказали, сколько осадков выпало в Москве за сутки

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус проинформировал о количестве осадков, которые выпали в столице за минувшие сутки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в городе выпало примерно 23% от месячной нормы осадков.

«За минувшие сутки на ВДНХ выпало 6,1 миллиметра осадков», — сказал Леус.

Он рассказал, что больше всего осадков выпало в Бутово — 18 мм.

Ранее сообщалось, что в Гидрометцентре России объявили желтый уровень погодной опасности в столичном регионе.