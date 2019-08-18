Синоптики рассказали, сколько осадков выпало в Москве за сутки
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус проинформировал о количестве осадков, которые выпали в столице за минувшие сутки. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что в городе выпало примерно 23% от месячной нормы осадков.
«За минувшие сутки на ВДНХ выпало 6,1 миллиметра осадков», — сказал Леус.
Он рассказал, что больше всего осадков выпало в Бутово — 18 мм.
Ранее сообщалось, что в Гидрометцентре России объявили желтый уровень погодной опасности в столичном регионе.