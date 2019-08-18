Лосось массово гибнет на Аляске из-за аномальной жары

Массовая гибель лосося происходит на Аляске из-за аномальной летней жары, передает CNN.

Директор Юконской межплеменной комиссии по рыбным ресурсам Стефани Куинн-Дэвидсон вместе с группой ученых отправилась в экспедицию по реке Коюкук после жалоб местных жителей.

На месте обнаружили более 850 мертвых лососей во время нереста. По данным ученых, реально погибло примерно в десять раз больше рыб.

Причиной гибели стал тепловой стресс, это может сказаться на популяции вида в регионе.

Ранее сообщалось, что в штате Аляска зафиксирована рекордно высокая температура за всю историю наблюдений.