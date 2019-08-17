Число погибших в пожаре в Одессе увеличилось до 9
Число погибших в результате пожара в одесском отеле увеличилось до 9 человек. Об этом сообщает Государственная служба по ЧС в фейсбуке.
По новым данным, в результате возгорания скончались девять человек. Также десять — находятся в больнице, почти все они в крайне тяжелом состоянии.
«Обнаружено тело 9 погибшего», — гласит заявление.
Как отмечается, пожар произошел в отеле «Токио стар» в ночь с 16 на 17 августа. Пламя охватило второй этаж здания и впоследствии распространилось по площади в 1 тыс. кв. м.
Всего с места происшествия было эвакуировано 150 человек.