Пациент заявил о «минировании» наркодиспансера в Башкирии, чтобы сбежать домой

Пациент наркологического диспансера в Башкирии позвонил в полицию и заявил о «минировании» больницы, чтобы сбежать домой во время эвакуации больных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Инцидент произошел в наркологическом отделении больницы Белебеевского района республики. Известно, что бомбу в здании не обнаружили.

Как отмечается, теперь пациент предстанет перед судом за ложные показания.

Ранее сообщалось, что из-за ложного сообщения о бомбе самолет совершил экстренную посадку.