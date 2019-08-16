Две россиянки старше 60 лет родили первого ребенка в 2018 году

Две жительницы России старше 60 лет родили первенца в 2018 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет Росстата.

По данным ведомства, еще одна женщина старше 60 родила второго ребенка в 2018 году.

По словам директора Института демографии Высшей школы экономики Анатолия Вишневского, это довольно исключительные случаи.

Также он добавил, что есть вероятность случайной беременности в этом возрасте.

Кроме того, женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них 65 стали первенцами, 78 – вторыми, 60 – третьими, 25 – четвертыми и 17 новорожденных оказались пятыми.

Ранее сообщалось, что пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году.