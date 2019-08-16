Экипажу аварийно севшего в Подмосковье самолета выплатят премии

Члены экипажа аварийно севшего в подмосковном Жуковском самолета получат премии, заявил директор авиакомпания «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Скуратов не назвал цифры компенсации, но сказал, что она будет «достаточной».

Ранее сообщалось, что пилоты «Уральских авиалиний», посадившие самолет А321 в поле в Подмосковье, вернулись домой в Екатеринбург.

15 августа самолет А321 вылетел из московского аэропорта Жуковский в Симферополь. Во время взлета в оба двигателя лайнера попали чайки, в результате чего произошло возгорание силовых установок. Самолет совершил аварийную посадку.