На севере Москвы загорелся ангар

На севере Москвы произошел пожар, площадь которого составила 400 кв. м, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС.

Уточняется, что возгорание возникло в металлическом одноэтажном ангаре, расположенном на Талдомской улице.

Отмечается, что пожар уже потушен, за медицинской помощью обратился один человек.

«Принятыми мерами возгорание локализовано в 20.04», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ликвидации пожара участвуют 36 человек личного состава, задействовано девять единиц техники.

Ранее в Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ.