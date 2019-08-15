Число пострадавших при аварийной посадке А321 увеличилось до 75

Еще один пострадавший при аварийной посадке самолета Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» обратился за медицинской помощью, общее число пострадавших составляет 75 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф.

Уточняется, что всем пассажирам помощь уже оказана, из них только одна женщина остается в больнице.

Также отмечается, что 64 пассажира в ближайшее время будут отправлены другими рейсами из Москвы в Симферополь. 78 человек отказались от полета, им возвращены деньги за билеты. 83 человека отправились по домам, однако работа с ними возобновится в пятницу, 16 августа.

Самолет А321 совершил аварийную посадку с отключенными двигателями.

Ранее сообщалось, что пассажирам аварийно севшего в Подмосковье А321 выплатят по 100 тыс. рублей.