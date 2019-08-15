СК возбудил дело после жесткой экстренной посадки самолета А-321 в Подмосковье

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после жесткой посадки пассажирского самолета А-321 В Подмосковье. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что во время инцидента пострадали 10 человек. Среди них трое детей.

Всего на борту самолета находились 234 человека.

Самолет совершил жесткую посадку в кукурузном поле, перед которой пилоты отключили двигатели.

Ранее сообщалось, что А321 столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле.