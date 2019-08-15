СК возбудил дело после жесткой экстренной посадки самолета А-321 в Подмосковье
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после жесткой посадки пассажирского самолета А-321 В Подмосковье. Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что во время инцидента пострадали 10 человек. Среди них трое детей.
Всего на борту самолета находились 234 человека.
Самолет совершил жесткую посадку в кукурузном поле, перед которой пилоты отключили двигатели.
Ранее сообщалось, что А321 столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле.