Пассажирский самолет аварийно сел в Подмосковье

Пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По некоторым данным, 100 пассажиров после приземления срочно эвакуировали, так как воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

По словам источника, при взлете у самолета загорелся двигатель. Вероятно, в него попала птица.

По предварительным данным, все пассажиры самолет живы.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет с треснувшим стеклом приземлился на Камчатке.