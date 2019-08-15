Неизвестные ранили пять полицейских в Филадельфии

Неизвестные ранили пять американских полицейских в северной части Филадельфии. Об этом сообщает местный телеканал Fox29.

По данным канала, один из полицейских был ранен в голову, второй — в руку. В настоящее время они госпитализированы. Медики оценивают их состояние, как критическое. Еще два сотрудника правоохранительных органов США были доставлены в больницу, но их состояние стабильное.

Известно, что еще один полицейский пострадал в аварии по пути на место происшествия.

По обновленным сведениям, стрельба началась во время операции по задержанию наркоторговцев в одном из домов города в Пенсильвании. Одного из стрелявших на данный момент уже задержали, а еще один до сих пор находится в здании.

Ранее сообщалось, что полицейского ранили ножом при попытке разнять драку в Ленобласти.