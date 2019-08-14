На севере Японии охотники застрелили медведя, пришедшего в город

Японское телевидение проинформировало о том, что на севере страны застрелили медведя, который появился в жилом районе города Саппоро. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что дикое животное появилось в городе с населением примерно в 2 млн человек. Когда на место прибыли представители местной ассоциации охотников, они застрелили животное.

Как уточняется, медведи уже не первый раз появляются в черте города. Животные совершали набеги на сельскохозяйственные угодья.

Ранее сообщалось, что в Финляндии недалеко от школы в городе Миккели обнаружили медведя. Он пошел за двумя мальчиками, которые покинули учебное заведение на велосипедах.