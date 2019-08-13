Врачи спасли новорожденного весом 610 грамм в Подмосковье
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В Подмосковье врачи Коломенского перинатального центра спасли новорожденного ребенка, который весил при рождении 610 грамм. Об этом говорится на сайте регионального Минздрава.
Как отмечается, ребенок появился на свет на 23-й неделе беременности. Его состояние оценивалось как тяжелое.
Однако ученые смогли разработать программу лечения, которая заняла четыре месяца.
Уточняется, что девочку лечили медикаментозной терапией, физиолечением, курсами массажа и гидротерапией.
В итоге, девочку смогли выходить. Сейчас ей 11 месяцев, и она может сама сидеть и вставать около опоры.