Врачи спасли новорожденного весом 610 грамм в Подмосковье

В Подмосковье врачи Коломенского перинатального центра спасли новорожденного ребенка, который весил при рождении 610 грамм. Об этом говорится на сайте регионального Минздрава.

Как отмечается, ребенок появился на свет на 23-й неделе беременности. Его состояние оценивалось как тяжелое.

Однако ученые смогли разработать программу лечения, которая заняла четыре месяца.

Уточняется, что девочку лечили медикаментозной терапией, физиолечением, курсами массажа и гидротерапией.

В итоге, девочку смогли выходить. Сейчас ей 11 месяцев, и она может сама сидеть и вставать около опоры.

Ранее в США выходили самого недоношенного ребенка.