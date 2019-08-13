Потерпевшая по делу об изнасиловании в Уфе дознавательница впервые пришла в суд
Бывшая сотрудница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова, которая обвинила коллег в групповом изнасиловании, впервые пришла в суд, передает РИА «Новости».
Она пришла в Кировский суд вместе со своим адвокатом Ириной Валеевой.
Фатхисламова отказалась общаться с прессой.
Ранее судебный процесс по делу об изнасиловании дознавательницы ее коллегами в Уфе переносили, так как потерпевшая не являлась в суд.
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.