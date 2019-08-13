СК выясняет причины посадки на мель судна в Белом море

Сотрудники мурманского следственного отдела приступили к доследственной проверке причины посадки теплохода на мель в Белом море. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что следовавший от порта острова Соловки до Беломорского порта теплоход «Сапфир» сел на мель в трех метрах от города Беломорск.

Уточняется, что на борту судно находились 121 пассажир, среди которых 10 детей, также четыре члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

Следствие установило, что в техническом отсеке судна произошла течь. В настоящее время на место ЧП выехала следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Белом море эвакуировали пассажирское судно.