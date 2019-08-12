Погибших сотрудников «Росатома» представили к госнаградам

Погибших при взрыве на военном полигоне сотрудников «Росатома» представили к высоким государственным наградам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что такое заявление было сделано во время церемонии прощания.

Председатель наблюдательного совета госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко заявил, что гибель сотрудников является не только невосполнимой потерей как для родных и близких, так и для всего ядерного центра.

Он также добавил, что брали на себя физический риск, который не удалось просчитать.

Ранее сообщалось, что погибшим после взрыва в Сарове сотрудникам «Росатома» откроют памятник.