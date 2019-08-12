В Сарове прошли похороны погибших сотрудников «Росатома»

В Сарове прошли похороны пятерых сотрудников ядерного центра, погибших при испытаниях на полигоне в Архангельской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на главу администрации города Алексея Голубева.

Как отмечается, похороны прошли в Российском федеральном ядерном центре — Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). В городе объявлен траур.

Ранее сообщалось, что погибшим после взрыва сотрудникам «Росатома» откроют памятник в Сарове.