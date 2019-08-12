В Гатчинской епархии извинились за поведение священника, грубо крестившего ребенка

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Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан извинился за поведение игумена Фотия (Нечепоренко), которого отстранили от священнослужения за неподобающее поведение при крещении ребенка в Покровском храме Мариенбурга в Гатчине Ленинградской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Гатчинской епархии.

До этого в Сети распространилось видео, на котором видно, как Фотий во время крещения с силой окунает годовалого ребенка в воду, несмотря на то, что тот кричит.

В пресс-службе отметили, что епископ Митрофан выражает сочувствие родителям, а также приносит извинения за поведение игумена Фотия.

Он также выразил надежду, что этот инцидент «не станет препятствием для духовной жизни малыша и его семьи».

Согласно заявлению епархии, Фотию запрещается в священнослужении на один год.

Ранее сообщалось, что на крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию.