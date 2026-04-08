Российский стрелок завоевал медаль на Кубке мира

Российский стрелок Аристархов стал серебряным призером Кубка мира
Российский стрелок Антон Аристархов стал призером Кубка мира по пулевой стрельбе в испанской Гранаде.

Спортсмен выиграл серебряную медаль в олимпийском упражнении «пистолет пневматический, 10 метров». Золотую награду завоевал китайский стрелок Шуайхан Бу, бронзу выиграл Бугра Селимзаде (Турция).

Кубок мира Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) проходит в Гранаде с 5 по 13 апреля. Российские атлеты принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Аристархов является бронзовым призером чемпионата мира в стрельбе из пистолета с дистанции 50 метров, а также имеет две золотые медали европейских первенств в командных соревнованиях (2019 и 2021). На Олимпийских играх 2020 года в Токио Аристархов представлял команду Олимпийского комитета России и занял 15-е место в миксте в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в паре с Маргаритой Черноусовой.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить россиян и белорусов. Организация начала процесс возвращения российских спортсменов в марте 2023 года, рекомендовав федерациям допускать их в нейтральном статусе. В декабре 2025 года появились рекомендации снять ограничения с юниоров.

