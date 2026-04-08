В России первые пассажиры сели в поезд по биометрии

В России первые пассажиры воспользовались биометрией при посадке на поезд
В России впервые пассажиры прошли посадку на поезд, используя биометрию вместо бумажного паспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-премьер России Дмитрий Григоренко в среду объявил о старте пилотного сервиса для пассажиров. Опция доступна на начальных станциях маршрутов из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород.

Корреспондент РИА Новости сам приобрел билет на «Ласточку» между Москвой и Костромой и протестировал посадку по биометрии. Вместо бумажного паспорта он предупредил проводника о намерении использовать эту опцию и посмотрел в камеру служебного планшета. Как передает корреспонент, вся процедура заняла несколько секунд.

В ноябре представители министерства транспорта Российской Федерации незадолго до начала форума «Транспорт России» сообщали, что в 2026 году планируется экспериментальный запуск системы посадки в поезда с использованием биометрических данных на отдельных маршрутах. На тот момент уже прошли предшествующие испытания этой технологии.

