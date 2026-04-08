Бывшего схиигумена Сергия внесли в реестр террористов и экстремистов

Бывший схиигумен Сергий, захвативший Среднеуральский монастырь и впоследствии получивший семь лет колонии за различные преступления, внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Его мирское имя — Николай Романов — фигурирует в реестре на сайте ведомства под номером 15038.

В списке указаны персональные данные Сергия — Романов Николай Васильевич, родившийся 19 марта 1955 года в селе Криуша Вознесенского района Горьковской области.

В 2023 году Сергию вынесли два приговора, в том числе за самоуправство и нарушение права на свободу совести, возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии в составе организованной группы. Суд отправил его в колонию на семь лет по совокупности.

Сергия задержали в 2020 году за самоуправство в Среднеуральском монастыре, который он взял под контроль. Тогда же его запретили в служении и лишили сана, а среди прихожан произошел раскол.

В ходе следствия была обнародована информация о том, что до прихода к религии Николай Романов служил в милиции, контактировал с криминальными авторитетами, а также отбывал срок за тяжкие преступления.

