Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Бывшего схиигумена Сергия внесли в реестр террористов и экстремистов

Илья Питалев/РИА Новости

Бывший схиигумен Сергий, захвативший Среднеуральский монастырь и впоследствии получивший семь лет колонии за различные преступления, внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Его мирское имя — Николай Романов — фигурирует в реестре на сайте ведомства под номером 15038.

В списке указаны персональные данные Сергия — Романов Николай Васильевич, родившийся 19 марта 1955 года в селе Криуша Вознесенского района Горьковской области.

В 2023 году Сергию вынесли два приговора, в том числе за самоуправство и нарушение права на свободу совести, возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии в составе организованной группы. Суд отправил его в колонию на семь лет по совокупности.

Сергия задержали в 2020 году за самоуправство в Среднеуральском монастыре, который он взял под контроль. Тогда же его запретили в служении и лишили сана, а среди прихожан произошел раскол.

В ходе следствия была обнародована информация о том, что до прихода к религии Николай Романов служил в милиции, контактировал с криминальными авторитетами, а также отбывал срок за тяжкие преступления.

Ранее стали известны условия освобождения экс-схиигумена Сергия.

 
Теперь вы знаете
Что «волшебного» в суперфудах и можно ли их заменить другими продуктами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
