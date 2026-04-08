Роспотребнадзор призвал жителей Уреня соблюдать гигиену после вспышки норовируса

Роспотребнадзор проводит «полный комплекс санитарно‑противоэпидемических мероприятий» в городе Урень Нижегородской области в связи с произошедшей там вспышкой норовируса. Об этом сообщается в Telegram-канале регионально управления ведомства.

В частности, специалисты санитарной службы постоянно отслеживают качество питьевой воды в Урене путем проведения лабораторных анализов. Также они изучают пробы, взятые у заболевших горожан, и организовали медицинское сопровождение для тех, кто контактировал с больными.

В Роспотребнадзоре призвали жителей города особенно тщательно соблюдать правила гигиены — как личной, так и общественной, — а при появлении первых симптомов пищевого отравления сразу же обращаться к врачу.

Кроме того, в ведомстве предупредили горожан, что сейчас им необходимо использовать в качестве питьевой воды только бутилированную или кипяченую.

О массовом отравлении в Урене сообщил глава округа Сергей Бабинцев. По его словам, к медикам обратились 54 человека, из которых пятерым потребовалась госпитализация, среди них четверо детей. Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

Причиной вспышки норовируса стало попадание паводковых или сточных вод в водопровод, заявил Бабинцев. Для защиты населения водопроводную систему в центре города, где зафиксированы все случаи заражения, прохлорировали, но позже ее ждет полная специализированная очистка, на время которой водоснабжение будет отключено.

Хотя причиной заболевания стал норовирус, в Урене экстренно начали вакцинацию против гепатита А. Первыми прививки получают дети и работники социальной сферы, часто контактирующие с людьми.

